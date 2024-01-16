33 uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 33 şahıs gözaltına alınırken 758 adet sentetik ecza, 26,36 gram metamfetamin, 4,18 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3,3 gram skunk, 4 adet uyuşturucu madde kullanımı aparatı ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu kullanmak suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezası olan 1 kişi, uyuşturucu kullanmak suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 1 kişi ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalama kararı bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 4 şahıs yakalandı.