33 uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
33 uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı
Samsun’da polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi, 33 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 33 şahıs gözaltına alınırken 758 adet sentetik ecza, 26,36 gram metamfetamin, 4,18 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3,3 gram skunk, 4 adet uyuşturucu madde kullanımı aparatı ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu kullanmak suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezası olan 1 kişi, uyuşturucu kullanmak suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 1 kişi ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalama kararı bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 4 şahıs yakalandı.

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