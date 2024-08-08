33 yıldır her yerde aranan adam tesadüfen bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
33 yıldır her yerde aranan adam tesadüfen bulundu

Ailesinin yanından 1991 yılında ayrılan ve kendisinden 33 yıldır haber alınamayan Kemal Demir tesadüfen bulundu. Demir, jandarmanın kimlik sorması ile bulundu. Demir’in Manavgat’da hurdacılık yaptığı ve hayatından mutlu olduğu için ailesinin yanına dönmeyi düşünmediği öğrenildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği için 3 tekerlekli arabası ile hurdacılık yapan bir kişinin kimliğini sordu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın beyanı sonrası yapılan incelemede 33 yıldır kayıp olarak aranan Kemal Demir olduğu tespit edildi.

AİLESİNİN YANINA DÖNMEK İSTEMEDİ

Demir, jandarma karakolunda yapılan işlemleri sonrası ailesinin yanında dönmeyeceğini ve hayatına Manavgat’ta devam edeceğini söyledi. Jandarma ekipleri sonrasında Demir’i hurdacılık yaptığı arabasının yanına geri götürdü.

"MİRAS İSTEMİYORUM" DEDİ

Demir, ailesinin yanından ayrıldıktan sonra önce Bodrum’a ardından Kuşadası’na giderek çeşitli işlerde çalıştı. 2002 yılında Manavgat’a geldiğini belirten Demir, . "Beni buralara çeken denizi ve deniz havasıydı. Başka hiçbir sebep yok. 1 yıl Manavgat'ta kaldıktan sonra Alanya'ya gittim. 2009 yılında yeniden Manavgat'a döndüm ve 15 yıldır Manavgat'ta yaşıyorum. Gördüğünüz gibi geri dönüşüm işi yapıyorum. Hayatımdan memnunum" şeklinde konuştu.

33 yıl sonra bulunan Demir, miras talebinde bulunmayacağını sözlerine ekledi.

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