33 yılın en kurak ağustosu: Yağışlar yüzde 60 azaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ağustos yağış raporuna göre, yağışlarda geçen yıla ve Türkiye'nin uzun yıllar ortalamasına göre en fazla azalma Marmara ve Ege'de yaşandı.

KAYNAK: AA
33 yılın en kurak ağustosu: Yağışlar yüzde 60 azaldı

Türkiye'de ağustos yağışları, geçen yıla göre yüzde 60 azaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "2023 Ağustos Ayı Alansal Yağış Raporu" verilerine göre, bu yıl ağustosta düşen yağış miktarı metrekareye 6,4 kilogram olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde, geçen yıl metrekareye 16,1 kilogram yağış düşmüş, 1991-2020 yıllarını kapsayan uzun yıllar ortalamasının ise 14,8 kilogram olarak ölçülmüştü.

Rapora göre, bu sene ağustos ayındaki yağışlar uzun yıl ortalamasına göre yüzde 57, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60 azalma gösterdi. Tüm bölgelerdeki yağışlarda da normale göre azalma oldu.

Türkiye genelinde ağustos yağışları, İzmir'in kuzeyi, Aydın, Mersin, Niğde, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Muş, Bitlis, Siirt çevreleri hariç, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 60 ila 80 azaldı.

Bu yıl ağustosta, en fazla yağış metrekareye 106,5 kilogram ile Rize'ye, en az yağış metrekareye 0,4 kilogram ile Mardin'e düştü.

Yağışların azalmasına bağlı olarak, ağustos kuraklık haritasına göre, Türkiye'nin büyük bölümünde "şiddetli kuraklık" kaydedildi.

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GEÇEN YILA GÖRE EN ÇOK AZALMA MARMARA VE EGE'DE YAŞANDI

Bölgelere bakıldığında, Marmara'da ağustos ayında metrekareye 5 kilogram yağış düştü. Marmara Bölgesinde, uzun yıllar ortalamasında metrekareye 19 kilogram ve geçen yıl ağustos ayında ise metrekareye 47,5 kilogram yağış düştüğü belirlendi. Yağışlar, normaline göre yüzde 74, geçen yılın ağustos yağışlarına göre yüzde 90 azaldı.

Ege'de ağustos ayında metrekareye düşen yağış miktarı 4,1 kilogram oldu. Bu bölgede, 1991-2020 yılları ortalaması 10,9 kilogram olarak ölçüldü.

Bu bölgede, geçen yılın ağustos ayı yağışları 29,2 kilogram olarak kaydedildi. Yağışlarda normaline göre yüzde 63, 2022 yılı ağustos ayına göre yüzde 86 oranında azalma yaşandı.

İç Anadolu'da ağustosta metrekareye 3,5 kilogram, geçen yıl ağustosta ise 10,3 kilogram düştüğü kayıtlara geçti. Bölge yağışları, 2022 yılı ağustos ayına göre yüzde 66 oranında azaldı.

Türkiye'nin en yağışlı bölgesi Karadeniz'de de bu yıl yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 64, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 52 azaldı.

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DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA İSE YAĞIŞLAR ARTTI

Doğu Anadolu'da bu yıl ağustos ayında metrekareye 7,4 kilogram, geçen yıl ağustosta ise 3,4 kilogram yağış düştü. Buna göre, ağustos ayında, geçen yıla göre artış kaydedildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise yağışlarda uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 3 azalma, geçen yılın ağustos ayına göre ise yüzde 78 oranında artış tespit edildi.

Türkiye genelinde ağustos ayında ortalama 2,6 yağışlı gün kaydedildi. Yağışlı gün sayıları, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde 5-10 gün, Trabzon ve Rize çevrelerinde ise 10-15 gün aralığında gerçekleşti.

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