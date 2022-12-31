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35 bin dolara tespih

Bursa'da çeyrek asırlık tespihçilik yapan esnaf; ünlülere tanesi 35 bin dolardan tespih satıyor.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 12:04
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35 bin dolara tespih

35 bin dolara tespih
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İHA'nın haberine göre, tarihi Ulucami yanında açtığı dükkanda 25 yıldır servet değerinde tespihler satan esnafın çok sayıda ünlü müşterisi bulunuyor. 

Dükkanına gelen ünlüler arasında şarkıcı Demet Akalın ve çok sayıda tiyatro sanatçısı var. Dünyanın farklı noktalarından gelen değerli taşlardan yapılmış binlerce tespih çeşidini satan ustanın en değerli ürünü ise Osmanlı dönemi ustalarından İskender Efendi'nin yaptığı tespihler yer alıyor. 

Bu usta yaptığı tespihleri tanesi 35 bin dolardan satışa çıkarttı. Esnafın Gökhan Yılmaz'ın özellikle Ortadoğu'dan çok sayıda yabancı müşterisi mevcut.

Bu işi çeyrek asırdır yaptığı ifade eden Gökhan Yılmaz, "Elimde değerli taşlardan yapılma tespihler mevcut. Bu değerli tespihlerin satışını yapıyorum. Çok sayıda ünlü müşterim var. Onlara tespih sattım. Satışa çıkarttığım en pahalı tespih koleksiyonumda bulunan Osmanlı dönemi ustalarından İskender Efendi'nin yaptığı 130 yıllık kehribar tespihler. Bu tespihlerin tanesi 35 bin dolar. Ayrıca balina kusmuğundan yapılan tespihlerim de var. Yurt dışından çok sayıda müşterim var" dedi.

 

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