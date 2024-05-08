35 yaşındaki adam 3. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
35 yaşındaki adam 3. kattan düşerek hayatını kaybetti
Edirne'nin Keşan ilçesinde 35 yaşındaki bir adam 3. kattan düşmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre bilgiye göre; Yukarı Zaferiye Mahallesi Demir Sokak’ta bulunan apartmanın 3’üncü katındaki evinin balkonuna çıkan 35 yaşındaki Cihat Tolga Pektaş, bir anda dengesini kaybederek 3. kattan beton zemine düştü.

Sesi duyan komşular ve çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Ağır yaralanan 35 yaşındaki Pektaş, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi edilmeye başlandı. İlk müdahalelerin ardından Edirne’deki Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Cihat Tolga Pektaş, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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