35 yaşındaki engelli erkeğe cinsel saldırı

Konya'da fiziksel engelli olan F.N. adlı erkeğin ağabeyi, kardeşinin cep telefonundaki fotoğraflardan komşuları İ.M.'nin cinsel saldırısına maruz kaldığını gördü. Cinsel saldırıda bulunan ve fotoğrafları çeken İ.M., tutuklandı.

35 yaşındaki engelli erkeğe cinsel saldırı

Olay, 25 Temmuz'da meydana geldi. Geçirdiği hastalık nedeniyle fiziksel engelli olan F.N. (35) adlı erkeğin ağabeyi, kardeşinin cep telefonuna baktığı sırada son silinenler dosyasında komşuları İ.M.'nin (40) kardeşine cinsel saldırıda bulunduğu anlara ait fotoğrafları gördü.

Bunun üzerine F.N.'nin ağabeyi, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine İ.M. evinde gözaltına alındı.

ÖNCE İNKÂR ETTİ SONRA İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan İ.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlk önce olayı inkar eden İ.M., daha sonra suçunu itiraf etti.

İ.M., nöbetçi mahkemedeki ifadesinde, ''Neden yaptığımı, nasıl yaptığımı bilmiyorum. Bilinçli bir şekilde yaptığım bir durum değil. Olay nedeniyle çok pişmanım" dedi.

İ.M., mahkemece 'Kendini savunamayacak kişiye karşı nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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