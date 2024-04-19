350 bin yabancı öğrenci kesmedi. YÖK Başkanı yeni yabancı öğrenci hedefini açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenci sayısını açıkladı. Prof. Dr. Özvar, Bursa Teknik Üniversitesi'nde katıldığı konferansta konuştu.

"HEDEFİMİZ ULUSLARASI ÖĞRENCİ SAYISINDA DÜNYADA İLK 5'E GİRMEKTİR"

Prof. Dr. Özvar, uluslararasılaşmanın, Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler için stratejik hedef olduğunu vurgularken bu hedefin Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Planları içinde de yer aldığını belirttim

Özvar, "Bu hedef, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Planları içinde de yer almış bir hedeftir. Bugün, ülkemizdeki üniversitelerde 198 farklı ülkeden 350 bine yakın uluslararası öğrenci öğrenim görmektedir. Bu yönüyle ülkemiz dünyada en fazla öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasına girmiş ve yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline gelmiştir. Hedefimiz, uluslararası öğrenci sayısında dünyada ilk 5’e girmektir" diye konuştu.

"GÖÇMEN OLARAK BAKMAK YANLIŞ"

Uluslararası öğrencilere karşı olumsuz algı oluşturulduğunu söyleyen Prof. Dr. Özvar "Uluslararası öğrencilerin mevcudiyeti Türk vatandaşı öğrencilerimiz için herhangi bir hak kaybına neden olmamaktadır. Uluslararası öğrenciler konusuna bir düzensiz sığınmacı ya da göçmen sorunu olarak bakmak yanlış bir tutumdur.

Ülkemizin bir uluslararası yükseköğretim merkezi olmasını engelleyecek her türlü söz ve davranıştan uzak durulması, fevkalade önemli bir konudur."