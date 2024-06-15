350'den fazla sahte pasaport tespit edildi

Dubai İkamet ve Yabancılar İşleri Genel Müdürlüğü (GDRFA) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu yıl Ocak ve Mart ayları arasında Dubai Uluslararası Havalimanı'na (DXB) gelen 350'den fazla yolcunun sahte pasaportla yakalandığını söyledi.

Dubai Havaalanı Terminal 1'de gazetecilere konuşan Belge İnceleme Merkezi Danışmanı Aqil Ahmad Alnajjar, GDRFA'nın yasa dışı pasaportlarla Dubai'ye girmeye çalışan dolandırıcıları yakalamak için etkili bir sisteme sahip olduğunu söyledi.

Dubai Havalimanı'ndaki pasaport kontrolündeki her gişenin, şüpheli sahte pasaportları inceleyen Retro Check adlı gelişmiş bir makineyle donatıldığını belirten Alnajjar, bu makinelerin göçmenlik görevlilerinin sahte pasaportları kontrol etmesine ve tespit etmesine yardımcı olan etkili bir güvenlik duvarı olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl toplam 16.127 pasaport incelenmiş, bunların 1.232'sinin sahte olduğu belirlenmişti.