36 sığınmacı Paris'e gidiyor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yapılan açıklamaya göre 36 atletten oluşan Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı; yüzme, atletizm, badminton, boks, break dans, kano (slalom ve sprint), bisiklet (yol), judo, atıcılık, tekvando, halter ve güreş olmak üzere 12 branşta yarışacak.

Paris'te yarışacak Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı şu atletlerden oluşuyor:

Farida Abaroge (Etiyopya) - Atletizm

Omid Ahmadisafa (İran) - Boks

Yahya Al Ghotany (Suriye) - Tekvando

Mohammad Amin Alsalami (Suriye) - Atletizm

Amir Ansari (İran) - Bisiklet

Arap Sibghatullah (Afganistan) - Judo

Matin Balsini (İran) - Yüzme

Mahboubeh Barbari Yharfi (İran) - Judo

Edilio Centeno Nieves (Venezuela) - Atıcılık

Muna Dahouk (Suriye) - Judo

Jamal Abdelmaji (Sudan) - Atletizm

Saeid Fazloula (İran) - Kano

Tachlowini Gabriyesos (Eritre) - Atletizm

Eyeru Gebru (Etiyopya)- Bisiklet

Yekta Jamali Galeh (İran) - Halter

Fernando Dayan Jorge Enriquez (Küba) - Kano

Dorian Keletela (Kongo) - Atletizm

Adnan Khankan (Suriye) - Judo

Perina Lokure (Güney Sudan) - Atletizm

Iman Mahdavi (İran) - Güreş

Farzad Mansouri (Afganistan) - Tekvando

Alaa Maso (Suriye) - Yüzme

Kasra Mehdipournejad (İran) - Tekvando

Cindy Ngamba (Kamerun) - Boks

Dina Pouryounes Langeroudi (İran) - Tekvando

Mohammad Rashnonezhad (İran) - Judo

Amir Rezanejad Hassanjani (İran) - Kano

Ramiro Mora (Küba) - Halter

Nigara Shaheen (Afganistan) - Judo

Luna Solomon (Eritre) - Atıcılık

Saman Soltani (İran) - Kano

Musa Suliman (Sudan) - Atletizm

Manizha Talash (Afganistan) - Break Dans

Hadi Tiranvalipour (İran) - Tekvando

Jamal Valizadeh (İran) - Güreş

Dorsa Yavarivafa (İran) - Badminton



