36 sığınmacı Paris'e gidiyor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yapılan açıklamaya göre 36 atletten oluşan Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı; yüzme, atletizm, badminton, boks, break dans, kano (slalom ve sprint), bisiklet (yol), judo, atıcılık, tekvando, halter ve güreş olmak üzere 12 branşta yarışacak.
Paris'te yarışacak Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı şu atletlerden oluşuyor:
Farida Abaroge (Etiyopya) - Atletizm
Omid Ahmadisafa (İran) - Boks
Yahya Al Ghotany (Suriye) - Tekvando
Mohammad Amin Alsalami (Suriye) - Atletizm
Amir Ansari (İran) - Bisiklet
Arap Sibghatullah (Afganistan) - Judo
Matin Balsini (İran) - Yüzme
Mahboubeh Barbari Yharfi (İran) - Judo
Edilio Centeno Nieves (Venezuela) - Atıcılık
Muna Dahouk (Suriye) - Judo
Jamal Abdelmaji (Sudan) - Atletizm
Saeid Fazloula (İran) - Kano
Tachlowini Gabriyesos (Eritre) - Atletizm
Eyeru Gebru (Etiyopya)- Bisiklet
Yekta Jamali Galeh (İran) - Halter
Fernando Dayan Jorge Enriquez (Küba) - Kano
Dorian Keletela (Kongo) - Atletizm
Adnan Khankan (Suriye) - Judo
Perina Lokure (Güney Sudan) - Atletizm
Iman Mahdavi (İran) - Güreş
Farzad Mansouri (Afganistan) - Tekvando
Alaa Maso (Suriye) - Yüzme
Kasra Mehdipournejad (İran) - Tekvando
Cindy Ngamba (Kamerun) - Boks
Dina Pouryounes Langeroudi (İran) - Tekvando
Mohammad Rashnonezhad (İran) - Judo
Amir Rezanejad Hassanjani (İran) - Kano
Ramiro Mora (Küba) - Halter
Nigara Shaheen (Afganistan) - Judo
Luna Solomon (Eritre) - Atıcılık
Saman Soltani (İran) - Kano
Musa Suliman (Sudan) - Atletizm
Manizha Talash (Afganistan) - Break Dans
Hadi Tiranvalipour (İran) - Tekvando
Jamal Valizadeh (İran) - Güreş
Dorsa Yavarivafa (İran) - Badminton