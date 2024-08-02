36 yaşındaki Mahmut Tekdemir imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: AA
36 yaşındaki Mahmut Tekdemir imzayı attı

MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir ile sözleşme imzaladı.

Mahmut Tekdemir imzayı attı

Futbol hayatı boyunca sadece Başakşehir'de oynayan, 20 yıl sonra geçen sezon sonunda kulüpten ayrılan Mahmut Tekdemir'in yeni takımı belli oldu.

1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mahmut Tekdemir Ankaragücü'müzde. Kulübümüz profesyonel futbolcu Mahmut Tekdemir ile anlaşarak oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

Mahmut Tekdemir, Milli Takımı'da da 22 maça çıktı.

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