36 yaşındaki Rakitic'in yeni takımı belli oldu

Rakitic imzayı attı

Hırvatlar'ın dünyaca ünlü futbolcusu Ivan Rakitic, 36 yaşında bir transfere daha imza attı.

Rakitic, futbola Basel'de başladıktan sonra Schalke 04, Barcelona, Sevilla ve Al Shabab formalarını giydi.

Son takımımı Al Shabab'tan ayrılan Rakitic, ülkesinin Hajduk Split takımıyla anlaştı.

Sözleşmenin 1 yıllık olduğu belirtilirken, Rakitic'in bugün törenle taraftarların karşısına çıkacağı duyuruldu.

Rakitic, oynadığı kulüplerde 771 resmi maça çıkarken 109 gol attı.

Orta sahada görev yapan tecrübeli futbolcu Hırvatistan Milli Takımı'nda da 99 kez forma giydi ve 12 kez fileleri havalandırdı.

