37 gün sonra Gazze'de enkaz altından canlı olarak çıkarılan mucize bebek

İsrail'in saldırıları altında olan ve binlerce çocuğun, gencin, yaşlının hayatını kaybettiği bombardımanlardan sonra, bugün 37. günde enkaz altından kurtarılan mucize bebek gündem oldu
27 Kasım 2023 Pazartesi
İsrail'in saldırıları altında olan ve binlerce çocuğun, gencin, yaşlının hayatını kaybettiği bombardımanlardan sonra, bugün 37. günde enkaz altından kurtarılan mucize bebek gündem oldu
İsrail'in saldırıları altında olan ve binlerce çocuğun, gencin, yaşlının hayatını kaybettiği bombardımanlardan sonra, bugün 37. günde enkaz altından kurtarılan mucize bebek gündem oldu