37 yaşındaki Eda Erdem imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
37 yaşındaki Eda Erdem imzayı attı
Milli voleybolcu Eda Erdem imzayı attı.

Milli voleybolcu Eda Erdem, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. 37 yaşındaki oyuncu 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninin ardından sarı lacivertli kulüpten şu açıklama yapıldı:

"2008 yılında kulübümüze transfer olduğundan beri Çubuklu ruhunu her zaman sahaya yansıtmış, Milli Takımımızın ve Fenerbahçemizin efsane kaptanlarından Eda Erdem, kendisini 2 yıl daha sarı-lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyemiz Simla Türker Bayazıt ve Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Dariusz Stanicki yer aldı. Her zaman “İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçedeyim” diyerek kulübümüze aidiyetini vurgulayan, kulübümüz için yeri çok özel olan Kaptanımız, armamızın ışığında iki yıl daha bizimle olacak. Efsane Kaptanımızla nice şampiyonluklara!"

Eda Erdem ise sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, "2 yıl daha birlikteyiz. Kalp kalbe, omuz omuza. Mutlulukla, onurla, gururla. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.

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