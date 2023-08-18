37 yaşındaki Sergio Ramos'un istediği para şaşkınlık yarattı

Galatasaray'ın transfer etmek istediği ileri sürülen İspanyol futbolcu Sergio Ramos dünyaları istedi.

37 yaşındaki Sergio Ramos'un istediği para şaşkınlık yarattı

Galatasaray'ın transfer etmek için görüştüğü, Beşiktaş'ın da talip olduğu ileri sürülen Sergio Ramos'un istekleri şaşkınlık yarattı.

37 yaşındaki futbolcu 2 yıllık sözleşme şartı koyarken, milyonlarca euro talep etti.

Real Madrid'te 16 yıl forma giyen 671 maçta defans oyuncusu olmasınarağmen 101 gol atmayı başaran Ramos, daha sonra Fransa'nın Paris Saint Germain takımına transfer olmuştu.

Ramos, Fransa'da da 58 maçta 6 gol attı.

Sabah'taki habere göre Ramos'un istekleri şöyle:

- Yıllık 10 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme.

- 3 milyon euro imza parası.

- Maçların yüzde ellisinde oynaması durumunda 2 milyon euro.

- Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi kazanılırsa 1 milyon euro.

- Lig şampiyonluğunda 1 milyon euro.

- Türkiye Kupası kazanılırsa 500 bin euro.

- Menajer komisyonu 3 milyon euro.

Galatasaray'ın ise İspanyol oyuncuya 2 yıllık sözleşme ve yıllık 5.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

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