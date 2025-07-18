37'lik Mahmut Tekdemir imzayı attı!

Kaynak: Haber Merkezi
37'lik Mahmut Tekdemir imzayı attı!

Başakşehir'in emektar orta sahası Mahmut Tekdemir Ankaragücü ile sözleşme yeniledi.

MKE Ankaragücü, tecrübeli orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Türk futbolunun tecrübeli ve istikrarlı isimlerinden Mahmut Tekdemir ile 1 yıllık anlaşma sağlanmış, resmi imzalar atılmıştır. Saha içi liderliği ve örnek profesyonelliğiyle tanınan Mahmut Tekdemir’in, tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon başında Başakşehir’den Ankaragücü’ne transfer olan 37 yaşındaki futbolcu, savunma ve orta sahada görev almış, Trendyol 1. Lig’de 26 maçta forma giymişti.

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