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38 haftalık hamileydi: Kübra'nın ölüm nedeni belli oldu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, eşi tarafından evde hareketsiz halde bulunan 38 haftalık hamile Kübra Tavas'ın (25), ön otopsi raporu çıktı. Raporda, Kübra Tavas'ın aort (ana atardamar) yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 13:20
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38 haftalık hamileydi: Kübra'nın ölüm nedeni belli oldu

38 haftalık hamileydi: Kübra'nın ölüm nedeni belli oldu
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Yatağan'ın Hacıbayramlar Mahallesi'nde, 25 Aralık saat 17.00 sıralarında Yatağan Termik Santrali'nde işçi olarak çalışan Hüseyin Tavas (26), mesai bitiminin ardından geldiği evinde, 38 haftalık hamile eşi Kübra Tavas'ı salonda hareketsiz yatarken buldu.

KENDİSİ DE BEBEĞİ DE KURTARILAMADI

Tavas'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kübra Tavas, karnındaki bebeğin yaşama ihtimali üzerine Yatağan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen ultrasonda bebeğin de öldüğü belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Kübra Tavas'ın cenazesi, Hacıbayramlar Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.  Helallik alınıp, kılınan namazın ardından Tavas'ın cenazesi gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kübra Tavas'ın ön otopsisinde, ölüm nedeninin aort yırtılmasından kaynaklandığı belirlendi. (AA)
 

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