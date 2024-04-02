38 milletvekili parti değiştirecek. Mehmet Tezkan mecburlar dedi

Kaynak: halk tv
38 milletvekili parti değiştirecek. Mehmet Tezkan mecburlar dedi
Yerel seçimlerde sıfır çeken Gelecek Partisi, Deva Partisi, DP ve Saadet Partisi’nin 38 milletvekili olduğunu söyleyen Mehmet Tezkan, bu isimlerin başka partilere geçebileceğini yazdı.

Genel seçimlere CHP listesinden giren ve 38 milletvekili çıkaran Gelecek Partisi, Deva Partisi, DP ve Saadet Partisi yerel seçimlerde neredeyse sıfır çekti.

Mehmet Tezkan, partilerin tabela partisi durumuna düştüğünü belirtirken Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kepenk indireceğini iddia etti.

"MECBURLAR!"

Mevcut milletvekillerinin ise başka partilere geçeceğini iddia eden Mehmet Tezkan, şu ifadeleri kullandı:

“Tabela partisi milletvekilleri olarak siyasi hayatlarını sürdüremezler.

Seçmeni olmayan milletvekili olur mu?

Milleti temsil etmeyen milletvekili!..

Bir süre sonra parti bulan gidecek.

Kimi CHP’ye, kimi AKP’ye, kimi MHP’ye, kimi Yeniden Refah’a kapağı atmaya çalışacak…

Mecburlar!”

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Mehmet Tezkan, Kılıçdaroğlu'nun milletvekilliği dağıtırken parti tabanının ve halkın görüşlerini sorgulamadığını, araştırma yapmadığını ve örgütüne danışmadığını belirtti.

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