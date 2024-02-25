381 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: İHA
381 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 ayrı noktada 381 kilo toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak amacıyla operasyon yaptı.

Operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek için Bağlan ve Damar Mahallesi kırsalında icra edilen operasyon başarıyla tamamlandı.

Operasyonda; 4 ayrı noktada, 381 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildiği, ele geçirilen uyuşturucu maddenin muhafaza altına alındığı ifade etti.

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