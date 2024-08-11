39 haftadır sessiz yürüyüşlerini sürdürüyorlar

Tarihi Erzurum Kalesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, ellerinde pankartlarla kale etrafında yürüdükten sonra etkinlik alanında bir basın açıklaması yaparak protestolarını sürdürdü. Yürüyüşe parkta bulunan vatandaşlar da destek verdi.

Sağlıkçılar adına basın açıklamasını yapan Aile Hekimi Dr. Bünyamin Yeşilyurt, "Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak, 39. haftasında Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için bir araya geldik" dedi.

Dr. Yeşilyurt, konuşmasında Gazze halkının onurlu direnişini ve Gazze'deki sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını vurguladı. Ayrıca, İsrail'in devam eden saldırılarını kınayarak, dünya genelinde yapılan küresel protestolara destek verdiklerini ifade etti.

Etkinlik, yapılan duaların ardından sona erdi.