39 haftadır sessiz yürüyüşlerini sürdürüyorlar

Düzenleme: Kaynak: İHA
39 haftadır sessiz yürüyüşlerini sürdürüyorlar

Erzurum'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sağlıkçılar tarafından 39 haftadır kesintisiz olarak düzenlenen sessiz yürüyüş bu hafta da devam etti.

Tarihi Erzurum Kalesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, ellerinde pankartlarla kale etrafında yürüdükten sonra etkinlik alanında bir basın açıklaması yaparak protestolarını sürdürdü. Yürüyüşe parkta bulunan vatandaşlar da destek verdi.

Sağlıkçılar adına basın açıklamasını yapan Aile Hekimi Dr. Bünyamin Yeşilyurt, "Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak, 39. haftasında Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için bir araya geldik" dedi.

Dr. Yeşilyurt, konuşmasında Gazze halkının onurlu direnişini ve Gazze'deki sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını vurguladı. Ayrıca, İsrail'in devam eden saldırılarını kınayarak, dünya genelinde yapılan küresel protestolara destek verdiklerini ifade etti.

Etkinlik, yapılan duaların ardından sona erdi.

Son Haberler
Acun Ilıcalı kancayı attı Spor
Acun Ilıcalı kancayı attı
Sakarya'da çift kuyruklu kertenkele görüldü Yaşam
Sakarya'da çift kuyruklu kertenkele görüldü
Maltepe'de süt yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı Gündem
Maltepe'de süt yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı Yaşam
Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı
Twitch yayıncısı Amouranth tahtını devretti Magazin
Twitch yayıncısı Amouranth tahtını devretti
Edirne'de 19 kaçak yakalandı Gündem
Edirne'de 19 kaçak yakalandı
Kurt yavrusu besleyene büyük ceza Yerel Haberler
Kurt yavrusu besleyene büyük ceza