39 ilde siber çete çökertildi, milyarlık vurgun ortaya çıktı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 39 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 568 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından İstanbul, Antalya, Yalova, Mardin, Ankara, Adana, Nevşehir, Kayseri, Mersin, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Ağrı, Adıyaman, Edirne, Denizli, Kahramanmaraş, Niğde, Hakkari, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Samsun, Kocaeli merkezli Bursa, İzmir, Hatay, Şırnak, Düzce, Sakarya, Muğla, Rize, Gümüşhane, Manisa, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Isparta ve Osmaniye illerini kapsayan 39 ilde siber suçlara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

“Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli hırsızlık” suçlarına yönelik 10 gün süren operasyonlarda 568 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla “yüksek kazanç” vaadiyle dolandırıcılık yaptığı, yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağladığı, kumar oynatma ve para transferine aracılık ettiği, bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına imkan sağladığı ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Yakalanan 568 şüpheli hakkında, bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, nitelikli hırsızlık, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar kapsamında, 21 adet araç, 8 adet motosiklet, 28 adet arsa/tarla, 9 adet mesken/dükkan ve 11 adet bahçe olmak üzere toplam 1 milyar 111 milyon 599 TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu. Ayrıca, ruhsatsız tüfekler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.