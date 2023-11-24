39 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 39 yıl hapis cezası olan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

KAYNAK: İHA
39 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ekipler Dedeköy Mahallesi’nde aranan bir şahsın olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmanın ardından “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 1 yıl 10 ay 14 gün ve “Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçundan 37 yıl 5 ay 78 gün olmak üzere toplamda 39 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına hükümlü olarak aranan E.K. isimli şahıs, saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Tüm Dünyanın utanacağı karikatür Türkiye'den geldi. Emre Ulaş çizdi Karikatür
Tüm Dünyanın utanacağı karikatür Türkiye'den geldi. Emre Ulaş çizdi
Japonya'nın en yüksek gökdeleni Mori JP Tower açıldı Dünya
Japonya'nın en yüksek gökdeleni Mori JP Tower açıldı
Meteoroloji 4 il için fırtına uyarısı yaptı Gündem
Meteoroloji 4 il için fırtına uyarısı yaptı
Üsküdar'da beton mikseri yokuştan aşağıya kaydı. 7 araca zarar verdi Gündem
Üsküdar'da beton mikseri yokuştan aşağıya kaydı. 7 araca zarar verdi
Erzurum’da kutupları aratmayan manzara Yaşam
Erzurum’da kutupları aratmayan manzara
Dev teknoloji şirketi halka arz oluyor Beklenen son dakika açıklaması geldi Ekonomi
Dev teknoloji şirketi halka arz oluyor Beklenen son dakika açıklaması geldi
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı Gündem
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı