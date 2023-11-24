39 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ekipler Dedeköy Mahallesi’nde aranan bir şahsın olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmanın ardından “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 1 yıl 10 ay 14 gün ve “Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçundan 37 yıl 5 ay 78 gün olmak üzere toplamda 39 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına hükümlü olarak aranan E.K. isimli şahıs, saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.