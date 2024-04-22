39 yıl sonra şehit sayıldı

1985 yılında, Siirt'te 70. Piyade Tugay Komutanlığı'nda askerlik görevini yapan 21 yaşındaki er Mehmet Beşir Koyun, kaza kurşunu sonucu hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi de 1989 yılında verdiği kararda, olayın kaza sonucu meydana geldiğini belirtti. Dava sonunda sanığa tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet vermek suçundan 2 yıl hapis ve 7 bin 500 TL ağır para cezası verildi.

OĞLU İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURDU

Beşir Koyun’un oğlu Hamza Koyun, babasının şehit sayılması için 38 yıl sonra idare mahkemesine başvurdu. Kararı veren Ankara 18. İdare Mahkemesi de şunları kaydetti: "Davacının babası müteveffa Beşir Koyun'un askerlik vazifesini yapmakta iken başka bir askerin silahının ateş alması üzerine yaralanarak vefat ettiği, sanığın nöbetçi olmadığı halde emir ve talimatlara rağmen silahını tam dolduruşa getirdiği, olayda müteveffanın herhangi bir kusurunun bulunmadığı ve ölüm olayının vazifesi başında gerçekleştiği görülmektedir. Bu durumda, davacının vefat eden babasının vazife malulü sayılması gerekirken, bu yöndeki talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

AİLENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Koyun ailesinin avukatı Tamer Mahmutoğlu da yaptığı açıklamada, "Aile yaklaşık 40 yıl önce yaşanan olayda şehitlik işlemleri için başvuruda bulunmamış. 2023 yılında bize ulaştılar ve biz de idare mahkemesine dava açtık. Askerlik vazifesi sırasında başka bir askerin silahından çıkan kurşunla yaralanarak vefat eden er Mehmet Beşir Koyun’un şehit sayılmasına ilişkin Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından verilen bu karar, benzer şekildeki ölüm olaylarına örnek bir karardır" ifadelerini kullandı.