39 yıllık Türk tekstil devi iflas etti. 34 ülkeye ihracat yapıyordu

Düzenleme: Kaynak: Eskişehir Net
39 yıllık Türk tekstil devi iflas etti. 34 ülkeye ihracat yapıyordu

Bursa İnegöl'de 4 dönümlük tesis içinde faaliyet gösteren ve dünyanın 34 ülkesine ihracat yapan Türk tekstil devi Armes Home iflas etti. Konkordato ilan eden dev şirkete verilen mühlet 13 Nisan 2024 günü sona ermişti.

Türk ekonomisi kötü gidişe durduramıyor. İrili ufaklı onlarca şirket her ay ya konkordato talep ediyor ya da iflasını açıklıyor. Çalışanlar yüzlerce kişi de her ay işsizler ordusuna katılıyor.

Bursa İnegöl'de 39 yıldır faaliyette olan Armes Home adlı Türk tekstil devi iflas etti. Kontkordato talep eden şirket geçen sürede kriterlere uyamayınca iflas eden şirketler arasına katıldı.

Bursa İflas Müdürlüğü, Armes Home'nin iflasını açıkladı ve tasfiye sürecinin başladığını duyurdu. Müdürlük ayrıca alacaklılara başvuru çağrısı da yaptı.

MAHKEME ÇAĞRI YAPTI

Bursa'da 4 dönümlük bir tesis içinde faaliyet gösteren ve 34 ülkeye ihracat gerçekleştiren Armes Home'nin iflas bayrağını çekmese sektörde bomba etkisi yaptı. Çalışanlar da işsizler ordusuna katıldı.

Tekstil devinin temelleri 1985 yılında İbrahim Özdemir ve Semra Özdemir tarafından İnegöl Çarşısı'nda Özgür Çeyiz adıyla atıldı. Daha sonra tekstil firması Armes Home adını aldı.

Tekstil devinin ekonomik zorluklar nedeniyle faaliyetlerine son vermek zorunda kaldığı açıklandı.

Bursa İflas Müdürlüğü 15 Ağustos 2024 tarihinde Bursa BAM 4. Kat C Blok "Hakim Savcı Yard. Uyg. Merk." adresinde yapılacak olan ilk alacaklılar toplantısına katılım çağrısı yaptı.

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