Kayserispor'un bileği bükülmüyor. 3'te 3 yaptı

Sarı kırmızılı takım Letonya'ya Liepaja takımı ile oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Kayserispor'un gollerini Mustafa Pektemek ile Talha Sarıaslan attı.
Kamp, bu maçla tamamlandı. Kayserispor ilk hazırlık maçında Almanya'nın Saarbrücken takımı 2-1 yenmişti. İkinci hazırlık maçında ise Giresunspor'u 5-3 mağlup etmişti.
2 gün izin yapacak sarı kırmızılı ekip, Cuma günü Kadir Has Tesisleri'nde bir araya gelerek tekrardan çalışmalara devam edecek.
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