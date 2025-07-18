4.000 yıllık suikastin izleri arkeologların tüylerini ürpertti

İspanya’nın kuzeydoğusunda, Girona yakınlarındaki Katalan Pireneleri'nde yer alan Roc de les Orentes mağarası, tarihçilerin ve arkeologların dikkatini çeken bir alan. Bu yüksek rakımlı bölgede, milattan önce yaklaşık 2.000 yılına tarihlenen bir topluluk, ölülerini yüzyıllar boyunca aynı mağaraya gömmüş. Son yıllarda yapılan kazılarda, yaklaşık 60 kişiye ait 6.000’den fazla insan kemiği bulundu. Bu kemiklerdeki güçlü kas izleri ve aşınmalar, topluluğun zorlu dağ yaşamına ve hayvancılıkla geçen günlerine işaret ediyor.

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BİR KABURGADA GİZLENEN CİNAYET

Ancak son keşif, sadece gündelik yaşam zorluklarıyla sınırlı değil. La Brújula Verde adlı İspanyol haber kaynağının aktardığına göre, araştırmacılar bir insan kaburgasında saplanmış halde duran çakmaktaşı bir ok ucu keşfetti. Bu detay, mezarlığı sadece bir toplu gömü alanı olmaktan çıkararak, yaklaşık 4.000 yıl öncesine ait bir şiddet olayının da kanıtı haline getiriyor. Okun, mağdurun sırtından girdiği ve doğrudan kemiğe saplandığı tespit edildi. Önceki kazılarda da bazı kemiklerde kırıklar ve kesik izleri gözlemlenmişti ancak bunların törensel uygulamalardan mı yoksa çatışmalardan mı kaynaklandığı net değildi.

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İYİLEŞEN YARALAR, DİRENEN HAYAT

Yeni bulunan kaburga kemiğinde dikkat çeken bir diğer unsur, kemiğin bir miktar iyileşme göstermesi. Bu detay, okun hedef aldığı kişinin hemen ölmediğine, bir süre daha yaşam mücadelesi verdiğine işaret ediyor. Katalonya'daki bu buluntu, tarih öncesi toplumlarda bireyler arası şiddetin sanılandan daha yaygın olabileceğini gündeme taşıdı. Araştırma, İspanya'nın önemli arkeoloji enstitülerinden IPHES-CERCA bünyesinde çalışan bilim insanı Maria D. Guillén'in yönettiği ekip tarafından yürütüldü.

Bu bulgu sadece tarihsel bir olayın izini sürmekle kalmıyor, aynı zamanda insanlık tarihindeki ilk çatışmalara ve onların iz bırakan anlarına ışık tutuyor.