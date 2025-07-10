Boru hattından antik dünyaya kapı açıldı: Yunan müzeleri dolup taşacak

Yunanistan'da devam eden enerji altyapısı çalışmaları, ülkenin derinlere gömülmüş tarihini aydınlatan önemli arkeolojik buluntulara sahne oluyor. Son olarak Trans-Adriyatik Boru Hattı TAP ve Drama doğal gaz dağıtım ağı inşaatları sırasında ortaya çıkarılan eserler, Yunanistan'ın kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

TAP HATTI İLE GELEN BİNLERCE YILLIK KEŞİFLER

2022'den bu yana Hazar Denizi'nden Avrupa'ya doğal gaz taşıyan TAP boru hattı, Yunanistan'ın kuzeyindeki 13 Bölgesel Birimi geçiyor. Bu devasa proje, sadece enerji altyapısını güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda tarih öncesi dönemden Osmanlı dönemine kadar uzanan 400'den fazla bilinmeyen arkeolojik alanı da gün yüzüne çıkardı. Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni'nin belirttiği gibi, "Büyük ölçekli altyapı projelerinde, günümüzün yaratımları ile tarihin somut kanıtları arasındaki karşılaşma neredeyse kaçınılmaz hale geliyor." Bu keşifler, devletin ve özel sektörün kültürel mirası koruma sorumluluğunu da vurguluyor.

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2016 ile 2019 yılları arasında, TAP şirketinin finansmanıyla Bizans ve Post-Bizans Eski Eserler Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, kuzey Yunanistan'ın tarihsel dokusuna dair yeni bilgiler sağladı.

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DRAMA'DA KESİNTİSİZ BİR TARİH AKIŞI

Son beş yıldır Drama'daki doğal gaz dağıtım ağı gelişimi sırasında da benzer derecede önemli arkeolojik buluntular ortaya çıktı. Bu keşifler, Helenistik dönemden Bizans dönemine kadar kesintisiz insan varlığını gözler önüne sererek kentin uzun ve çoğu zaman bilinmeyen tarihine ışık tuttu. Kazılarda konut yapıları, kaldırım taşlı sokak bölümleri, ev eşyaları, seramikler, sikkeler ve borular gibi Drama sakinlerinin günlük yaşamlarına dair değerli bilgiler sunan eserler bulundu.

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En dikkat çekici buluntular arasında iki işaretsiz mezar yer alıyor. Bir kadın olarak tahmin edilen ve 16-22 yaşları arasında olduğu düşünülen birine ait mezarda gümüş spatula, bronz ayna, cam vazo ve gümüş sikke gibi dikkat çekici eşyalar bulundu. Bir başka çukur mezardan ise Philippi kolonisinden on iki bronz sikke çıktı.

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TEKNOLOJİ VE KÜLTÜRÜN BİRLEŞİMİ

Bu büyüleyici keşifler, Hellenic Gaz Dağıtım Şirketi Enaon EDA ve Drama Eski Eserler Müdürlüğü tarafından 2025 Haziran'ında Drama Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen "Yeraltındaki Drama" adlı özel bir etkinlikte sunuldu. Drama Eski Eserler Müdürü Vasiliki Poulioudi, "Yerin kültürel mirası aynı zamanda onun kimliğidir. Dolayısıyla kültürel mirasın korunması ve tanıtılması hepimiz için kutsal bir amaçtır" diyerek buluntuların önemini vurguladı. Enaon EDA CEO'su Francesca Zanninotti ise modern teknoloji ile kültür arasındaki bu ortaklığın, gelişimin ve miras korumasının el ele nasıl ilerleyebileceğini gösterdiğini belirtti. Bölgesel Vali Christodoulos Topsidis de kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğinin somut sonuçlarını takdir etti.

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Drama'daki keşifler, TAP boru hattı boyunca yapılanlar gibi, teknolojik ilerlemenin geçmişle yeniden bağlantı kurmak, kültürel mirası zenginleştirmek ve gelecekteki gelişimi teşvik etmek için eşsiz bir fırsat olabileceğine dair güçlü bir kanıt sunuyor.