4-1'lik Sparta Prag yenilgisinin altından Dursun Özbek çıktı

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4-1'lik Sparta Prag yenilgisinin altından Dursun Özbek çıktı
Galatasaray'ın Sparta Prag'a elenerek Avrupa'ya veda etmesinin ardından en sert tepkilerden biri Serdar Ali Çelikler'den geldi.

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa'dan elendiği maçı değerlendirirken Dursun Özbek'i hedef aldı.

Vole'ye konuşan Serdar Ali Çelikler şunları söyledi:

Bu durum Dursun Özbek'in eseridir.

İkinci suçlu Erden Timur, üçüncü suçlu Okan Buruk'tur.

Şubat ayında hala Abdülkerim'den bahsediyorsak milyonlarca Euro verilen transferler nerede? Kadroya almadığın Ndombele ve Ziyech'in maaşı 6 milyon Euro'yu geçiyor.

"ZATEN OLMAYACAKTI"

Galatasaray, Prag'ı geçse de bir sonraki turu geçemezdi. PSG, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamıyor. Çünkü ligi onu oraya hazırlamıyor. Galatasaray için de durum aynı.

"BÜYÜK HÜSRAN!"

Bugün Icardi ve Torreira büyük hüsran! Galatasaray kariyerinin en kötü maçını çıkardılar. İlk yarıda Kaan orta yaptı, Icardi vuramadı. Eski Icardi olsa kaleciyi de beraber götürürdü.

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