'Do It Yourself' (DIY) tutkunu ve TikTok kullanıcısı olan Thomas, evdeki yaşam kalitesini artırmak isteyenlere yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kendi ürettiği deterjanın hem ekonomik hem de zararlı kimyasallardan uzak olmasının yanı sıra yapımının da oldukça basit olduğunu vurguluyor.