4 aracı parçalayıp kaçtı

Kaynak: İHA
4 aracı parçalayıp kaçtı

Hatay'da park halindeki 4 araca kullandığı iş makinesinin kepçesiyle zarar veren iş makinesi operatörü, arkasına bakmadan kaçtı. Park halindeki araçların zarar gördüğü kaza anı ve operatörün iş makinesiyle kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde seyir halinde olan iş makinesi, cadde üzerinde park halinde bulunan 4 araca çarptı. Kazada araçlar hasar görürken iş makinesi operatörü olay yerinden kaçtı.

aw291174-01.jpg

İş makinesinin araçları biçtiği anlar ve operatörün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı fark eden vatandaşların operatörü durdurmaya çalışması ise sonuçsuz kaldı.

Araçları zarar gören vatandaşlar, polis ekiplerini çağırarak kazayı gerçekleştiren operatör hakkında şikayetçi oldular. Polis ekipleri, operatörü bulmak için çalışma başlattı.

aw291174-02.jpg

Esnaf Taha Yeşil, kaza anını anlatarak, “İş yerinde müşterilerle ilgilenirken sesi ve gürültüyü duyduk. Dışarıya çıktığımızda kepçe 4 aracı biçmişti. Hemen yola atladık, iş makinesini durdurmaya çalıştık ama durmadı. Bilinçlimi yaptı, bilinçsiz mi yaptı bilemiyoruz. Durmaya çalıştı ama o esnada elleriyle bir şeyle uğraşıyordu" dedi.

Son Haberler
Dünyanın en güçlü pasaportunun hangi ülkede olduğu belli oldu. Türkiye 93. sırada
Dünyanın en güçlü pasaportunun hangi ülkede olduğu belli oldu. Türkiye 93. sırada
Kayseri'de 20 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
20 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Borsa haftanın son iş gününe yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
KPSS Önlisans sonuçları açıklandı
KPSS Önlisans sonuçları açıklandı
Sıklıkla çay ve kahve içenlerle müjde! Ezber bozan araştırma yayınladı
Sıklıkla çay ve kahve içenlerle müjde! Ezber bozan araştırma yayınladı