4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde D-100 kara yolunda 4 aracın karışmış olduğu zincirleme kazada 4 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı yolda araç kuyrukları oluştu.

KAYNAK: İHA
4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, Körfez Atalar Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 41 ALA 359 plakalı otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle E.D. idaresindeki 54 AFL 538 plakalı otomobile arkadan çarptı.

aw937244-03.jpg

Daha önlerinde bulunan M.M. idaresindeki 41 AFS 127 plakalı otomobil ve A.K. idaresindeki 41 P 9866 plakalı araçlar da kazada çarpışmaya maruz kaldı.

aw937244-06.jpg

4 aracın karışmış olduğu zincirleme kaza 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı olduğu tespit edilen 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

aw937244-07.jpg

Trafik polisleri, güvenli geçişleri sağlamak adına yolun tek şeridini trafiğe kapattı.

Araçların çekilme anlarında ise olumsuzluk yaşanmaması adına trafik durduruldu. D-100 kara yolunda bir süreliğine uzun araç kuyrukları oluştu. Kazalı araçların çekilmesinin ardından yol yeniden normal seyrine döndü.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş istifa mı edecek? Flaş karar. Gürel Yurttaş açıkladı
Şenol Güneş istifa mı edecek? Flaş karar. Gürel Yurttaş açıkladı
Fenerbahçelilerin çok sevdiği Rambo Okan zamları savundu: Erdoğan iyi ki zamları yapmış
Fenerbahçelilerin çok sevdiği Rambo Okan zamları savundu: Erdoğan iyi ki zamları yapmış
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
Son Haberler
U dönüşü yapan otomobil motosiklete çarptı Yaşam
U dönüşü yapan otomobil motosiklete çarptı
Antalya'da korkutan kafe yangını Yaşam
Antalya'da korkutan kafe yangını
Av tüfeğiyle dehşet yaşattı Yaşam
Av tüfeğiyle dehşet yaşattı
Beyoğlu'nda patlama Yaşam
Beyoğlu'nda patlama
İngiltere'de geleneksel kuğu sayımı yapıldı Dünya
İngiltere'de geleneksel kuğu sayımı yapıldı
Erzurum'da deprem Yaşam
Erzurum'da deprem