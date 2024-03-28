4 aydır kapalı olan yolu açmak çalışma başlatıldı

Ardahan’ın Artvin ve Ardanuç ilçesine bağlanan fakat kar nedeniyle 4 aydır kapalı olan Ardanuç yolunun açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı oldu.

Ülkemizin batısı ve güneyi güneşli havanın keyfini çıkarırken doğusu ise kar ile mücadele etmeye devam ediyor. Bu illerden birisi de Ardahan.. Şehrin Ardanuç yolu kar sebebi ile 4 aydır kapalı. Ekipler 4 aydır kapalı olan yolu ulaşıma açmak için çalışmalarına başladı.

2 bin 581 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkiinde bazı bölgelerde 3 metreyi bulan kar sebebiyle zorluk çeken Karayolları ekipleri, çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları görevlileri yolun kısa zamanda ulaşıma açılacağını söylediler.