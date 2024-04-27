Raydan çıkan yük treni alev alev yandı

Kaynak: İHA
Raydan çıkan yük treni alev alev yandı
ABD’nin Arizona eyaletinde benzin ve propan taşıyan bir yük treni raydan çıkarak devrilirken, tren alev alev yandı.

ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Lupton yakınlarında bir yük treni raydan çıkarak alev aldı.

Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, New Mexico Eyalet Polisi ve Arizona Kamu Güvenliği Departmanı, Interstate 40 otoyolunun her iki yönde trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Sürücülerin otoyoldan alternatif rotalara yönlendirildiği ifade edilirken, BNSF Railway şirketi ise enkaz temizleme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Kazada yaralanan olmazken, nedeninin ise araştırıldığı aktarıldı. Trenin, benzin ve propan taşıdığı öğrenildi.

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