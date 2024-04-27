Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağını Samet Aybaba duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Asist Analiz
Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağını Samet Aybaba duyurdu
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, takımın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un geleceği ile ilgili konuştu. Aybaba teknik direktörle ilgili de açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ta Samet Aybaba, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

''SEMİH SENEYE BİZDE''
Samet Aybaba, Semih Kılıçsoy'un yeni sezonda da Beşiktaş'ta oynayacağını açıkladı.

Semih ile ilgili konuşan Aybaba, "Birinci maçtan sonra menajerini çağırdım. Sonrasında anlaştık. Semih 3 hafta içinde 5 tane gol attı ve yükseldi. Çok iyi bir anlaşma oldu her iki taraf için de. Semih seneye bizde, oynayacak. Daha gelişecek. Bir oyuncu 1 sezon oynamadan Avrupa'ya gidiyor, 1 hafta sonra ayrılmak istiyor. 30 milyon eurodan daha fazlasını düşünüyoruz. 30 milyon euroya vermeyiz. Gelecek sezon böyle oynarsa buraları zorlar." ifadelerini kullandı.

''BEŞİKTAŞ 3. SEZONDUR BAŞARISIZ''
Yeni teknik direktör arayışlarının devam ettiği aktaran Aybaba, "Serdar hocayla sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Yerli ve yabancı antrenörlere bakıyoruz. Sergen Yalçın listemizde, doğal aday. Kolay bir iş değil. Beşiktaş 3. sezondur başarısız gidiyor. Bunu ayağa kaldırması lazım." dedi.

CENK TOSUN SÖZLERİ
Sezon sonunda Beşiktaş ile olan sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun için ise , "Cenk Tosun'la görüşüyoruz. Performansa bağlı şeyler. Neyi daha iyi planlayabiliriz diye düşünüyoruz." sözlerini sarf etti.

''ÇIKAR OYNARIZ''
Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Samet Aybaba, "Kadroları çok geniş, tercihleri çok fazla. Bizi kimin şampiyon olduğu ilgilendirmiyor, çıkar oynarız." dedi.

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