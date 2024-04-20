4 aydır kapalıydı 60 dakikada 1 kilometre açılıyor

Kaynak: İHA
4 aydır kapalıydı 60 dakikada 1 kilometre açılıyor
Van'da çığ riski nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma açılması için çalışmalar devam ederken, 1 kilometrelik yol yaklaşık 1 saatte açılıyor.

Van’da 22 Aralık 2023 tarihinde yağan kar yağışı ile birlikte düşen çığlar sonucu Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmalar sonucu yol 29 Aralık 2023 tarihinde ulaşıma açıldı.

Ulaşıma açılan araç trafiğine açılmadan önce Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri bölgede yapılan inceleme sonucu çığ riski devam ettiğinde dolayı yol araç trafiğine açılmadı.

İlerleyen günlerde etkili olan kar yağışı ve birçok noktaya düşen çığlardan dolayı yol yeniden ulaşıma kapandı. Yaklaşık 4 aydan bu yana ulaşımın sağlanamadığı, büyük bölümünde metrelerce karın bulunduğu yolda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Görentaş Şantiye ekipleri, havanın düzelmesiyle birlikte bölgede çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 3 ile 5 metreyi bulduğu bölgede 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne yaklaştı. Yüksek dağların yamaçlarından geçen yolda meşakkatli bir çalışma yürüten ekipler, birçok çığın düştüğü bölgede adeta kardan tünel oluşturarak ilerliyor.

Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı, birçok noktaya düşen çığ nedeniyle kapsanan yolun 1 hafta 10 gün sürecek çalışmanın ardından ulaşıma açılması beklenirken, 1 kilometrelik yol yaklaşık 1 saatte açılıyor. Van-Bahçesaray yolunun kapalı olması nedeniyle ilçeye Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden ulaşım sağlanıyor.

aw186414-01.jpg

aw186414-02.jpg

aw186414-03.jpg

aw186414-04.jpg

aw186414-05.jpg

aw186414-06.jpg

aw186414-07.jpg

aw186414-08.jpg

aw186414-09.jpg

aw186414-10.jpg

Son Haberler
Kontrolden çıkan midibüs bahçeye daldı! 5 yaralı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan midibüs bahçeye daldı! 5 yaralı
Eski bakan Erdoğan Bayraktar'ın Ankara'da 3 bin konutluk dev inşaat yaptığı ortaya çıktı. 17-25 Aralık'ta istifa etmişti Ekonomi
Eski bakan Erdoğan Bayraktar'ın Ankara'da 3 bin konutluk dev inşaat yaptığı ortaya çıktı. 17-25 Aralık'ta istifa etmişti
Havayı kirleten 496 tesise 110 milyon lira ceza Gündem
Havayı kirleten 496 tesise 110 milyon lira ceza
5 litre sızma zeytinyağı 75 TL. Yetişen alamıyor Ekonomi
5 litre sızma zeytinyağı 75 TL. Yetişen alamıyor
Aşkı yüzünden depresyona girmişti. Torreira'dan Devrim Özkan sürprizi Spor
Aşkı yüzünden depresyona girmişti. Torreira'dan Devrim Özkan sürprizi
Bahçeli’nin masasındaki rapor ortaya çıktı! Emekliler için Erdoğan’a ne teklif edecek Gündem
Bahçeli’nin masasındaki rapor ortaya çıktı! Emekliler için Erdoğan’a ne teklif edecek