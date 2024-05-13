4 bin 995 firari yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekiplerinin 81 ilde arama kaydı bulunanlara yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlar sonucunda yakalanan firarilerin sokaklarda dolaşmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Yerlikaya, ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini ifade etti.

Operasyonlarda yakalananların arasında 10 yıl ve üstü suçtan arananların sayısının 28, 5 ila 10 sene arasında kesilmiş ceza ile arananların sayısının 29, 5 yıl ve altı kesilmiş ceza ile aranan kişi sayısının ise 4 bin 938 olduğunu aktaran Yerlikaya, bu kişilerin çeşitli suçlardan arandığını kaydetti.

Bu suçlar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, cinsel suçlar, adam öldürme, narkotik, terör, kaçakçılık ve organize suçlar bulunuyordu.