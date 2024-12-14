Güney Kore'de meclis kararını verdi! Devlet Başkanı Yoon görevden azledildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de meclis kararını verdi! Devlet Başkanı Yoon görevden azledildi

Güney Kore’de Devlet Başkanı Yoon'un aldığı sıkı yönetim kararının anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle azline karar verildi.

Güney Kore Ulusal Meclisi, bugün Devlet Başkanı Yoon Seok-Yeol'un görevden alınmasıyla ilgili azil oylaması gerçekleştirdi.

204 OYLA AZİL KARARI ÇIKTI

300 üyeli mecliste yapılan oylamada, Başkan Yoon'un görevden alınmasına ilişkin yasa tasarısı 204 oyla kabul edildi. 85 üye tasarıya karşı oy kullanırken, 3 üye çekimser kaldı ve 8 oy geçersiz sayıldı.

Azil kararının resmen Başkan Yoon'a iletilmesinin ardından, dışişleri, savunma ve başkanlık idaresindeki yetkileri derhal askıya alınacak. Bu süreçte, Başbakan Han Deok-Soo, geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenecek.

Eğer tasarı Anayasa Mahkemesi'ne taşınırsa, mahkeme 180 gün içinde nihai kararını vermek durumunda. Muhalefet partileri, mahkemenin süreci hızla sonuçlandırmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi televizyona çıkarak yaptığı açıklamada, 'muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı' iddiasını gerekçe göstererek sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak alınan sıkıyönetim ilanı parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulu'nda onaylanmasıyla boşa düşmüştü.

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