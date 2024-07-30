4 bölge ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ yapıldı.

Düzenleme: Kaynak: DHA
4 bölge ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ yapıldı.

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinde yer alan 4 bölgenin 30 Temmuz ile 13 Ağustos tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildiğini bildirdi. Bu karar, toplamda 15 gün boyunca geçerli olacak.Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinde yer alan 4 bölgenin 30 Temmuz ile 13 Ağustos tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildiğini bildirdi. Bu karar, toplamda 15 gün boyunca geçerli olacak.

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinin Karacaköy, Doğanlı, Kuyular ve Çalıköy mahallelerindeki bazı bölgelerin, 30 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında 15 gün boyunca "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

VALİLİK DUYURDU

Valilik açıklamasında, “Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Mardin ili Nusaybin ilçesi Karacaköy, Doğanlı, Kuyular ve Çalıköy mahalleleri sınırlarında bulunan bölgelerde 30 Temmuz (Dahil)-13 Ağustos 2024 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın; söz konusu yasağa uymaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir” denildi.

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