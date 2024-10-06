4 büyükler sosyal medyada tek ses oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
4 büyükler sosyal medyada tek ses oldu!

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan sosyal medyada ortak bir biçimde kadına ve çocuğa dokunma paylaşımı yapıldı. Yapılan paylaşım geniş kesimlere ulaşırken sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Türkiye son günlerde kadın ve çocuklara şiddet ve cinsel istismar haberleri ile çalkalanıyor. Son günlerde yaşanan vahşet olayları toplumun her kesimi tarafından her ne kadar lanetlenmeye devam etse de olayların ardı arkası kesilmek bilmiyor.

Türkiye’nin 4 büyük takımı da bu konuda sessiz kalmadı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan sosyal medyada ortak bir paylaşım geldi.

Kadına Ve Çocuğa Dokunma” etiketi ile soysal medyada yapılan paylaşım toplumun büyük kesimine ulaşmasında önemli bir rol oynadı. 4 büyüklerin paylaşımını bazı futbolcular da alıntılayıp paylaştı.

Son Haberler
133 kişilik zabıta kadrosuna 4 bin başvuru
133 kişilik zabıta kadrosuna 4 bin başvuru
Bir tuhaf deyimi ne anlama geliyor?
Bir tuhaf deyimi ne anlama geliyor?
Trafik cezaları araç ve sürücülere yağmur gibi yağdı
Trafik cezaları araç ve sürücülere yağmur gibi yağdı
Bir temiz deyimi ne anlama geliyor?
Bir temiz deyimi ne anlama geliyor?
Çocuklar neden sporu bırakıyor? Türkiye'de çocuk obezitesi alarm veriyor
Türkiye'de çocuk obezitesi alarm veriyor