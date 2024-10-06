4 büyükler sosyal medyada tek ses oldu!

Türkiye son günlerde kadın ve çocuklara şiddet ve cinsel istismar haberleri ile çalkalanıyor. Son günlerde yaşanan vahşet olayları toplumun her kesimi tarafından her ne kadar lanetlenmeye devam etse de olayların ardı arkası kesilmek bilmiyor.

Türkiye’nin 4 büyük takımı da bu konuda sessiz kalmadı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan sosyal medyada ortak bir paylaşım geldi.

“Kadına Ve Çocuğa Dokunma” etiketi ile soysal medyada yapılan paylaşım toplumun büyük kesimine ulaşmasında önemli bir rol oynadı. 4 büyüklerin paylaşımını bazı futbolcular da alıntılayıp paylaştı.