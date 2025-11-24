Bağcılarda bulunan Plevne Parkında 4 çocuk, bindikleri oyuncaklardan elektrik akımına kapıldı.

Bağcılar Hürriyet Mahallesi Malazgirt caddesinde bulunan özel bir işletmeye ait Plevne Parkında iddiaya göre 4 çocuk oyuncaklarda elektik akımına kapıldı.

İlk müdahalenin ardından 4 çocuk, tedbir amacıyla farklı hastanelere sevk edildi.

Polis ve Bağcılar Belediyesi ekipleri parkı kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, parkta kaçak oluşup oluşmadığının belirlenmesi için teknik ekiplerin çalışma yaptığı aktarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

A Haber Muhabiri Mehmet Karataş konuya ilişkin şu detayları aktardı:

"Çocuklar farklı hastanelere sevk edildi. Olay Bağcılar Plevne Çocuk Parkı'nda yaşandı. Burada iddiaya göre park içerisinde elektrikle çalışan oyuncaklar var. Burada bir elektrik kaçağı oluştuğu iddia ediliyor ve 4 çocuğu elektrik çarpıyor. Çocukların durumu ağır değil. Ama 4 çocuk da ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine çok sayıda ambulans geldi."