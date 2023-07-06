4 gıdayı sofranızdan uzak tutun. Dayanılmaz ağrılara neden oluyor

Uzmanlar, dayanılmaz ağrılara neden olan ve sofralardan uzak tutulması gereken 4 gıdayı açıkladı.

4 gıdayı sofranızdan uzak tutun. Dayanılmaz ağrılara neden oluyor

Editör: Erkavim Yıldırım

Uzmanlar eklem ağrıları ve iltihaplanmalara yol açan gıdalara açıklayarak dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Yaşam kalitesini düşürmekle beraber geceleri uykudan uyandıran vücut ağrılarını kontrol altına alabilmek için beslenme oldukça dikkat etmenin gerekliliğinin altı çizildi.

Milyonlarca insanı etkileyen artrit ağrılarının artmasına neden olan yiyeceklerin olduğu biliniyor.

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İŞTE AĞRILARI ARTIRAN 4 GIDA...

-Şeker

-Rafine edilmiş karbonhidratlar

-İşlenmiş gıdalar

-Sağlıksız yağlar

AĞRI NEDİR?

Ağrının yaygın şekilde kabul edilmiş tanımı Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği tarafından geliştirilmiştir:

“Ağrı, gerçek veya potansiyel bir doku hasarından kaynaklanan veya bu şekilde tanımlanan, hoş olmayan bir duyu ve duygusal bir deneyimdir”

Ağrı, vücudumuza daha fazla zarar vermemizi önleyen bir uyarıcıdır.

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