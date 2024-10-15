4 gün önce sosyal medyada fotoğrafını paylaşmıştı! Cesedi bulundu

Kaynak: DHA
4 gün önce sosyal medyada fotoğrafını paylaşmıştı! Cesedi bulundu

Kemalpaşa ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Ahmet A., evinin yaklaşık 6 kilometre uzağındaki Çınarköy Mahallesi Fındıklıdere mevkisindeki ormanda silahla vurulmuş halde buldu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan Ahmet A. (21), ormanda silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kemalpaşa ilçesinde 11 Ekim'de yaşadığı evden ayrılan Ahmet A.'nın kendisinden haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. Polis, jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile AKUT Arama Kurtarma Derneği görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak Ahmet A.'nın bisiklet sürerken son görüldüğü bölgede arama çalışması başlattı.

Bir süre önce bisikletine ulaşan ekipler, bugün Ahmet A.'yı evinin yaklaşık 6 kilometre uzağındaki Çınarköy Mahallesi Fındıklıdere mevkisindeki ormanda silahla vurulmuş halde buldu. Hayatını kaybeden Ahmet A.'nın 4 gün önce sosyal medya hesabında silah ve bıçakla fotoğraf paylaştığı belirlendi. Ahmet A.'nın intihar ettiği üzerinde duran polis ve jandarmanın incelemesi sürüyor. (DHA)

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