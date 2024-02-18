4 günde 190 futbol sahası büyüklüğünde 11 madene onay. 9 işçi göçük altındayken

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold'un işlettiği maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçi göçük altında kaldı.

Göçük altındaki işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 22 farklı maden projesinin 11’ine onay verdi.

Söz konusu onaylarla orman, tarım ve mera alanlarını kapsayan 190 futbol sahası büyüklüğündeki 135.48 hektarlık alan madene açılmış oldu.

Bakanlığın onay verdiği maden ocakları şu şekilde:

1- Osmaniye-Düziçi: Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 24.90 hektarlık orman alandaki konglomera ocağı.

2 – Mersin-Mut: Uluhan Mermer Madencilik’in 18.77 hektarlık orman ve tarım alanındaki mermer ocağı projesi.

3 – Bursa-Orhaneli: Altınsoy Madencilik’in 10 bin metrekarelik alanda mermer ocağı işletmesi.

4 – Kırıkkale-Çelebi: Knauf İnşaat’ın 22.67 hektarlık çayır ve mera arazisinde işlettiği kalsit ocağı.

5 – Kocaeli-Karamürsel: Can-Mert Madencilik’in devlet ormanına isabet eden 12.40 hektarlık alanda etkili olacak kalker ocağı projesi.

6 – Konya-Akören: İlan Madencilik, 23 hektarlık orman arazisinde işletmek istediği mermer ocağı projesi.

7 – Kütahya-Emet: Devlet Su İşleri 3’üncü Bölge Müdürlüğü, orman toprağı ve orman arazisini etkileyecek olan 19.55 hektarlık alandaki kil, kalker ve andezit ocağı projesi.

8 – Manisa- Soma: Bonusbonus Planet Elektronik’in 6 bin 989 metrekarelik orman alanında maden arama çalışması.

9 – Rize-Pazar: Astaş İnşaat’ın 24.90 hektarlık orman alanı bazalt ocağı.

10 – Düzce-Merkez: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9.19 hektarlık tarım ve orman alanında bazalt ocağı işletmesi.

11 – Düzce-Akçakoca: Plamiks Madencilik’in tapulu arazide kırma eleme tesisi.