4 hektarlık makilik alan yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
4 hektarlık makilik alan yandı

Uşak Eşme ilçesinin Örencik köyü civarında meydana gelen yangın, geniş bir makilik bölgesi ile arpa ekili tarım arazisini etkisi altına aldı.

Henüz sebebi tespit edilemeyen yangın, hızla yayılarak çevre alanlara zarar verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

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Müdahalede bulunan Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına üç arazöz, bir su ikmal kamyonu ve Uşak Belediyesi'nden gelen üç itfaiye aracı ile müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, dört hektarlık makilik alan ve yüz dekarlık arpa ekili tarlanın zarar gördüğü belirlendi.

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