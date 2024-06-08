4 hektarlık makilik alan yandı

Henüz sebebi tespit edilemeyen yangın, hızla yayılarak çevre alanlara zarar verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Müdahalede bulunan Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına üç arazöz, bir su ikmal kamyonu ve Uşak Belediyesi'nden gelen üç itfaiye aracı ile müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, dört hektarlık makilik alan ve yüz dekarlık arpa ekili tarlanın zarar gördüğü belirlendi.