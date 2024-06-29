4 ilde 160 ata mirası yemek kayıt altına alındı

2019 yılında başlattıkları ilk kitaplarıyla mübadil yemeklerini tanıtan dernek, 2023 yılından itibaren genişletilmiş projeyle birlikte Samsun’un yanı sıra Tokat, Amasya ve Çorum illerinden de bu lezzetleri kayıt altına aldı.

Proje kapanış toplantısında konuşan Asırlık Mübadil Lezzetler Proje Koordinatörü Sevda Tanyıldız, “2019 yılında 8 köyde çalışarak 50 mübadil lezzetini tanıtmıştık. 2023’te ise 3 ilde daha çalışarak 110 yeni yemeği kitaba ekledik. Toplamda 160 ata mirası yemeği gelecek kuşaklara aktarmış olduk. Bu projeyle önemli bir kültürel arşiv oluşturduk” dedi.

Kitabın lansmanıyla birlikte düzenlenen toplantıda konuşan Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Adem Tuğral ise, “Geleneksel Balkan ve Yunan mutfağından getirdiğimiz yemekleri bu kitapta topladık. Biz dernek olarak kültürel faaliyetlere büyük önem veriyoruz ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal ise, “Mübadiller gerçekten fedakar Türklerdir. İki kez topraklarını, evlerini terk edip Türkiye için büyük fedakarlıklar yapmışlardır. Bu çalışmada yer almaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım ve Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmeni Emrah Zeyyad Karbancıoğlu da "Lezzeti Mübadil" projesinin detaylarını paylaştılar.

Toplantı, mübadil yemeklerinin hazırlanmasına katkıda bulunan kadınların duygularını ifade etmesi ve asırlık mübadil lezzetlerin tadımıyla sona erdi. İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Güven, Muharrem Soylu, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü Haluk Tan, MHP İl Başkan Yardımcısı Ayfer Cömert ve dernek gönüllüleri de toplantıya katılanlar arasındaydı.