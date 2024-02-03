4 ilde 26 bin 253 afet konutunun kura çekim tarihi belli oldu

Kaynak: AA
4 ilde 26 bin 253 afet konutunun kura çekim tarihi belli oldu
6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş ile Gaziantep, Malatya ve Kilis'te evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen konutların kurası bu ay içerisinde çekilecek.

Kahramanmaraş, geçmişte yaşanan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından yapılan çalışmalarla birçok deprem konutunu hayata geçirdi. Şehirde yapılan 46 bin deprem konutunun kura çekimi için vatandaşlar merak içinde bekliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremin hemen ardından 1 yılda konutların teslimine yönelik açıklamalarını anımsatan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 1 Şubat’ta yapımı tamamlanan 46 bin deprem konutunun kura çekiminin yapılacağını, 6 Şubat’ta ise konutların anahtar teslimlerinin başlayacağını bildirdi.

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İŞTE DETAYLAR:

46 BİN DEPREM KONUTU KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kura çekimi 1 Şubat’ta gerçekleşecek, ardından 6 Şubat’ta konutların anahtar teslimi başlayacak.

Bu konutlar, depremzedelerin yeni bir başlangıç yapmalarına yardımcı olacak ve yeniden yapılanmayı destekleyecek. İnşa edilen konutlar arasında çocuk oyun ve spor alanları, okul, cami, otopark, yeşil alanlar ve dükkanlar da bulunuyor.

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Ayrıca, Tünel kalıp sistemiyle yapılan konutlar, modern ve güvenli bir yaşam alanı sunmak amacıyla tasarlandı.

Depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde de benzer çalışmalar devam ediyor. “Türkiye Tek Yürek” kampanyası çerçevesinde Pazarcık’ta evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

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