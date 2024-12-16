4 ilde eğitime kar engeli

Kar tatili ilan edilen yerler Artvin'in Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ve Çorum'un Bayat ilçesi ve Bolu'nun Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçeleri olarak duyuruldu.

BOLU'DA 4 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bolu’nun 4 ilçesinde devam eden kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi.

Bolu’nun yüksek kesimlerinde gün boyu süren kar yağışı etkili oldu. Bugün de kar yağışının devam etmesi beklenen Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Bolu Valili açıklamasında “İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) 16 Aralık 2024 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Söz konusu ilçelerimizde bulunan kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı.

ARTVİN'DE İKİ İLÇEDE OKULLARA KAR TATİLİ

Artvin’de etkili olan kış koşulları nedeniyle Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi. Şavşat Kaymakam kötü hava koşulları yüzünden ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitime bir gün ara verildiği açıkladı.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacak.

RİZE ÇAMLIHEMŞİN'DE OKULLAR TATİL

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeni ile 16.12.2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır."

ÇORUM'DA BAYAT İLÇESİNDE KAR TATİLİ

Çorum’un Bayat ilçesinde, kar yağışı nedeni ile bugün eğitime 1 gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeni ile ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.