4 ilde IŞİD operasyonu: 28 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
4 ilde IŞİD operasyonu: 28 kişi yakalandı

Bakan Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, IŞİD'e yönelik 4 ilde yapılan BOZDOĞAN-47 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-47' Operasyonları'nda 28 şüpheli yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

"4 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-47” operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu:
Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile
Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmeye devam edeceğiz

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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