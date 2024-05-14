4 ilde IŞİD operasyonu 56 gözaltı. Bakan Yerlikaya duyurdu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Şanlıurfa, Hatay, Denizli ve Konya’da IŞİD Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-38” operasyonlarında 56 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya ayrıca düzenlenen operasyonlar kapsamında, çok miktarda döviz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurduğu operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa, Konya, Hatay ve Denizli’de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu;

ŞANLIURFA:

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa ve Konya’da düzenlenen operasyonlarda;

Haklarında DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırdıkları,

Kazandırdıkları elemanlara atış eğitimi ve örgütsel eğitimler verdikleri,

Geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterip, ülkemize illegal yollarla gelen şahıslara yer temin ederek lojistik destek sağladıkları,

Örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve DEAŞ terör örgütünde tutuklu şahıslara maddi yardımda bulundukları ve

Örgütsel toplantı düzenledikleri tespit edilen 45 şüpheli yakalandı.

HATAY:

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

Haklarında DEAŞ ve EL KAİDE terör örgütleri içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri,

Suikast ve patlayıcı madde eğitimi aldıkları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

DENİZLİ:

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan, hakkında daha önceden terör suçlarından işlem yapılan şahıslarla para transferi ilişkisinde bulunduğu ve çatışma bölgelerine para aktardığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu:

Çok miktarda döviz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle”