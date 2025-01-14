4 ile idare mahkemesi ve 2 ile vergi mahkemesi kurulacak Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: İHA
4 ile idare mahkemesi ve 2 ile vergi mahkemesi kurulacak Resmi Gazete'de yayımlandı

İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine ilişkin karar Adalet Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de tebliğ edildi, buna göre 4 ile idare mahkemesi ve 2 ile vergi mahkemesi kurulmasına karar verildi.

Adalet Bakanlığı tarafından İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ağrı ilinde vergi mahkemesi kurulmasına ve yargı çevresinin Niğde ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine, Niğde ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin Niğde ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine, Şırnak ilinde 1. ve 2. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesi kurulması ve yargı çevrelerinin Şırnak ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine, Tunceli ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin Tunceli ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine, Yalova ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin Yalova ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine karar verildi.

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