4 ile idare mahkemesi ve 2 ile vergi mahkemesi kurulacak Resmi Gazete'de yayımlandı

Adalet Bakanlığı tarafından İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ağrı ilinde vergi mahkemesi kurulmasına ve yargı çevresinin Niğde ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine, Niğde ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin Niğde ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine, Şırnak ilinde 1. ve 2. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesi kurulması ve yargı çevrelerinin Şırnak ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine, Tunceli ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin Tunceli ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine, Yalova ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin Yalova ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine karar verildi.