4 kente kritik uyarı: Bunlar depremlerini bekliyor

Flash TV'de bir canlı yayına katılan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem riski olan şehirlere ve Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Bunlar çok etkin ve vahşi kırıklardır. Bunların üretebileceği deprem büyüklükleri 7,3’e kadar yükselir" diyen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yapılması gereken şeyin sağlam yerde sağlam konut yapmak olduğunu söyledi.

"HER ZAMAN SÖYLÜYORUZ"

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu her zaman söylediklerini dile getiren Ercan, Türkiye’nin verimli bir ovada olduğunu bu nedenle de kırık kuşakları içerisinde yer aldığını söyledi.

Doğu Karadeniz ve Orta Doğu hariç Türkiye’deki büyükşehirlerin hepsinin birinci derece deprem kuşakları üzerinde olduğunu belirten Ercan, Bunların yerlerini değiştirmenin mümkün olmadığını, Aydın, İzmir, Bodrum ve Fethiye’nin yerlerini değiştiremeyeceğini, burada yapılması gereken şeyin sağlam yerde sağlam konutu yapmak olduğunu ifade etti.

Marmara’dan söz ettiğimiz zaman hep kuzeyinden bahsettiğimizi belirten Ercan, Marmara’nın güneyi dendiği zaman aka ilk gelen şehirlerin Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale gibi başlıca iller olduğunu, Marmara’yı etkileyen ana kırığın Kuzey Anadolu Kırığı olduğunu, Kuzey Anadolu Kırığı’nın kuzey kolu 1999’da Gölcük’te deprem yaptığını, Bunun güney kolunun ise Akyazı’dan geldiğini ifade etti. Ercan, Türkiye’de deprem açısından en sıkıntılı yerlerin Düzce, Akyazı, Adapazarı, Sapanca kesimi olduğunu söylediğini hatırlattı.

"BUNLAR DEPREMLERİNİ BEKLİYOR"

Balıkesir iline değinen Ercan, Balıkesir ve Bursa’yı etkileyen Kuzey Anadolu Kırığı’nın güney kolu olduğunu, bu güney kolunun Ulubatlı üzerinden geldiğini, Manyas’a buradan da Yenice-Gönen Kırığı olarak Altınoluk’tan Edremit Körfezi’ne girdiğini, Edremit Körfezi’nin çok önemli olduğunu, kuzeyinin Çanakkale’ye ait olduğunu ifade etti. Ercan, “Bunun üzerinde bir de Çan-Biga Kırığı vardır. Bunlar çok etkin ve vahşi kırıklardır. Bunların üretebileceği deprem büyüklükleri 7,3’e kadar yükselir. Bunlar depremlerini bekliyor” ifadelerini kullandı.